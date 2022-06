Fed-topman waarschuwt voor “nog meer inflatieverrassingen”

De inflatie staat in de VS op 8,6 procent, het hoogste peil in veertig jaar. Vorige week verhoogde de Fed de rentevoet in één klap met 75 basispunten, de sterkste stijging sinds 1994. Powell zei toen dat er een nieuwe verhoging op tafel ligt in juli, van 50 of 75 basispunten. In zijn halfjaarlijkse toespraak voor de Senaat gaf Powell geen nieuwe indicatie. “We nemen onze beslissing vergadering na vergadering”, klonk het nu.