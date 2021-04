Farmaceut Johnson & Johnson omlaag op Wall Street

LIVE. Johnson & Johnson stelt uitrol Jans­sen-vac­cin in Europa uit - Gevacci­neer­de toeristen vanaf eind mei welkom in Israël

16:16 De voorbije zeven dagen zijn er gemiddeld 253 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. De lichte daling van de voorbije dagen zet zich daarmee door, maar de druk op de ziekenhuizen blijft groot. Intussen is het ook uitkijken naar het Overlegcomité morgen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.