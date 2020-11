Familie achter AB Inbev investeert in alcoholvrije gemberdrank

Vanuit een industriezone in Tubeke verovert het alcoholvrij drankje Gimber stilaan Europa en misschien ook de wereld. Om de expansie van het bedrijf te versnellen, stappen volgens De Tijd nu ook DLF Venture en Square One Foods in het kapitaal. Ze nemen een minderheidsbelang en zouden 0,8 miljoen euro in Gimber pompen. Dimitri Oosterlynck, de oprichter en CEO behoudt de meerderheid van de aandelen. DLF Venture is een investeringsfonds van de familie de Mévius, een van de families achter AB Inbev. Square One Foods is een investeringsfonds uit Oostenrijk.