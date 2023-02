Faillissementen leidden in januari tot grootste banenverlies sinds september 2013

Jobat Bijna 7.000 bouwvacatu­res staan op dit moment open: waarom blijft deze sector op zoek naar jong talent?

Het voorbije jaar hebben bouwbedrijven in Vlaanderen meer dan 24.000 vacatures doorgegeven aan de VDAB. Daarmee staat de sector in de top 5 van de grootste jobproviders in Vlaanderen. Bovendien doet de sector meer dan 17 procent beter dan in 2021, terwijl dat voor alle sectoren gemiddeld 5,6% bedraagt. Eén probleem: die vacatures raken maar moeilijk ingevuld. Jobat.be overloopt de cijfers.