Faillissement dreigt voor Tupperware

Amazon heeft last van dure dollar in aanloop naar feestdagen

Webwinkel en techbedrijf Amazon heeft in het derde kwartaal last gehad van de dure dollar. De omzet buiten de thuismarkt, die in bijvoorbeeld euro's werd behaald, daalde omdat die na omrekening minder dollars opleverde. Ook voor de feestdagenperiode verwacht Amazon nog veel last te hebben van wisselkoerseffecten.

27 oktober