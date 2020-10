ExxonMobil schrapt wereldwijd 14.000 banen

Er gaan in de VS vooral banen verloren op de managementkantoren in Houston in Texas. De inkrimping van het personeelsbestand is volgens het bedrijf het resultaat van voortdurende reorganisaties en wijzigingen in het werkproces die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De impact van de coronacrisis op de vraag naar de producten van Exxon heeft de urgentie van die veranderingen vergroot, klinkt het. Exxon hoopt met het schrappen van de banen "de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen".