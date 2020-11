Extreme drukte bij bpost: deel klanten krijgt pakje niet meer aan huis en moet het zelf gaan afhalen

Bpost levert de jongste dagen elke dag meer dan een half miljoen pakjes af. "We breken nu dag na dag records. We zitten nu al boven de piek van de eerste lockdown", zo bevestigt woordvoerster Veerle Van Mierlo vandaag. Na Black Friday zou zelfs de grens van de 600.000 pakjes per dag overschreden kunnen worden. Op sommige plaatsen wordt een tweede dagelijkse uitreiking ingelegd, en ook het management springt bij om de verwerking in goede banen te leiden, klinkt het. Door de drukte is beslist dat bpost niet meer alle pakjes aan huis zal leveren. Een deel van de klanten moet zijn of haar pakje zelf gaan afhalen in een afhaalpunt.

Het gaat volgens het bedrijf om “een zeer beperkt percentage van het totale aantal pakjes dat bpost dagelijks verdeelt”. “Maximaal 5 procent”, preciseert bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. Afgezet tegen het totale volume van 500.000 pakjes per dag dat bpost momenteel minstens verwerkt, betekent dat dus tot 25.000 pakjes per dag. De maatregel zal volgens een persbericht “een paar weken” gelden.

“Gezien de historisch hoge volumes wil de onderneming gedurende een paar weken beroep doen op het begrip van een aantal consumenten”, klinkt het. Klanten zullen pakjes die ze normaal thuis zouden krijgen, “uitzonderlijk toch zelf moeten ophalen in een aangegeven afhaalpunt in de buurt”. De betrokken klanten zullen een e-mail krijgen waarin staat waar ze hun pakje zullen kunnen afhalen. Dat kan in een postkantoor zijn, een postpunt of een pakjespunt. Ook een Decathlon-winkel is een mogelijkheid, want daarmee werkt bpost vanaf morgen samen.

“Degelijk alternatief”

“We begrijpen dat deze oplossing een extra inspanning vraagt van de consument, maar ik ben er van overtuigd dat dit een degelijk alternatief is dat eindklanten in staat stelt hun pakje tijdig in handen te krijgen”, zegt ceo Jean-Paul Van Avermaet in een reactie.

De piek bij de pakjes komt niet als een verrassing. Door de lockdown zijn heel wat winkels noodgedwongen gesloten en kunnen zij dus enkel nog via het internet verkopen. Daarnaast zijn er rond deze tijd van het jaar heel wat koopmomenten, zoals Black Friday volgende week - waarbij traditioneel veel kortingen worden toegekend -, Sinterklaas en de traditionele eindejaarsperiode. Al is het nog maar de vraag of Black Friday überhaupt nog doorgaat.

1 euro toeslag per pakje

Woordvoerster Veerle Van Mierlo merkt op dat met grote klanten afspraken zijn gemaakt over te behandelen volumes. Zo werd de sorteer- en distributiecapaciteit verhoogd. Maar “zowel de webshops als bpost stellen nu vast dat de verwachte aantallen pakjes sinds enkele weken meer dan ruimschoots wordt overschreden”, klinkt het in een persbericht. Dit betekent dus veel druk op de organisatie van bpost. "We zijn inderdaad hard aan het stretchen. Het kan zijn dat er vertragingen zijn", erkent de woordvoerster.

Zakelijke klanten betalen vanaf eind volgende week (Black Friday) tot en met 24 december (kerstavond) trouwens een extra toeslag van 1 euro per pakje. Dat werd volgens de woordvoerster reeds vastgelegd bij de bespreking van de contracten vorig jaar. Particulieren betalen die toeslag niet.

Extra personeel

Volgens vakbondsman Jean-Pierre Nyns (ACOD) flirt het bedrijf met zijn maximale capaciteit. De druk op het personeel is enorm, zegt hij, ook omdat de coronapandemie meer mensen dwingt om thuis te blijven, ziek of in quarantaine. Er was met de vakbonden afgesproken om 2.700 extra aanwervingen te doen en daarvan zijn volgens Nyns deze week de eerste 500 effectief gestart. Volgens hem verloopt de zoektocht naar extra personeel vlot, onder meer door de coronacrisis.

Het bedrijf heeft ook een aantal andere maatregelen genomen om de extra drukte de baas te kunnen. Zo vindt er in sommige streken meer dan één uitreiking per dag plaats. Volgens de woordvoerster springt ook het management bij, niet alleen voor de sortering maar ook bijvoorbeeld bij het transport. "Dat is niet de eerste keer, het gebeurde in het verleden ook al", klinkt het. Bpost werkt vanaf morgen ook samen met Decathlon. Een deel van die winkels zullen als afhaalpunt ingezet worden.

Of de pakjes verder zullen pieken richting eindejaar, blijft afwachten. Nyns hoopt dat heel wat mensen misschien voor zekerheid gekozen hebben door nu al te bestellen, waardoor het de volgende weken weer wat rustiger zou worden. Heel wat webshops riepen ook op om tijdig te bestellen, omdat rekening moet worden gehouden met vertragingen.