Extra langeafstandsvliegtuig levert 50 banen op bij Brussels Airlines

Opnieuw energiebe­drijf failliet in Nederland

Het Nederlandse energiebedrijf ‘Allure Energie’ heeft het faillissement aangevraagd. Daarmee is Allure de derde energieleverancier in korte tijd die bezwijkt in Nederland. Eerder vielen ook al ‘Enstroga’ en ‘Welkom Energie’ om. Anders dan bij die twee waren niet de gestegen prijzen voor energie reden voor het faillissement, maar zorgde een strijd tussen aandeelhouders ervoor dat niet meer betrouwbaar stroom en gas kon worden geleverd.

17 november