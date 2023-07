Experts voorspellen nieuwe prijzenoorlog in supermarkten: “Zelfs nu kosten weer gedaald zijn, willen sommige leveranciers de prijzen blijven opdrijven”

Jobat Nieuwe vakantiere­gels vanaf 2024: arbeidsex­pert vertelt wat je zeker niet mag missen

Vakantie is voor de meesten onder ons heilig, en een flink aantal wetten garandeert dan ook dat werknemers ieder jaar van hun welverdiende rust kunnen genieten. Die regels zullen er vanaf 2024 echter enigszins anders uitzien, en de wijzigingen spelen in het voordeel van de werknemer. Wil je niets missen over je nieuwe rechten? Jobat.be vroeg tekst en uitleg aan Marijke Beelen, juridisch adviseur van hr-dienstenbedrijf Acerta.