Expert na sombere economische schets De Croo: "Tien jaar lijkt me overdreven. Tenzij we geen lessen trekken uit fouten van jaren 70"

Prijs voor aardgas in Europa stijgt voort en breekt opnieuw record

De prijs voor aardgas in Europa is verder gestegen, nu Rusland de export van de brandstof nog altijd beperkt en er door het warme weer veel energie nodig is voor koeling. Een megawattuur gas kostte bij het slot van de handel op de toonaangevende beurs in Amsterdam 241 euro. De prijs ligt daarmee 7 procent hoger dan daags voordien en is de hoogste slotprijs ooit. De huidige prijs ligt elf keer hoger dan wat normaal is voor de tijd van het jaar.

18 augustus