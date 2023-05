EXCLUSIEF. De supermarktoorlog. Zo hard gaat het er achter de schermen aan toe: geen druppel water, personeel dat uitgekafferd wordt en persoonlijke aanvallen

Elders altijd beter? “Producten zoals choco en olijfolie zijn goedkoper in België dan in de buurlanden”

De inflatie in de supermarkt bedraagt momenteel meer dan 20 procent. Dat blijkt uit de jongste inflatiecijfers van Testaankoop. Daarom gaan veel Belgen hun boodschappen in het buitenland doen, zoals in Frankrijk. Maar sommige producten zijn toch goedkoper in België, benadrukt de consumentenorganisatie.