EXCLUSIEF. De supermarktoorlog. Grijpt Nederland de macht? Expert waarschuwt voor lot van Belgische supermarkten

Blijven straks alleen nog buitenlandse supermarkten over in ons land? We doen nu al massaal onze inkopen over de grens en volgens expert Pierre-Alexandre Billiet worden we in België met z’n allen de loef afgestoken door het Nederlandse model: “Wat Albert Heijn doet, is extreem marktverstorend.” Deze grafieken liegen er niet om.