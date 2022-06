Exact berekend: zoveel duurder werd uw bord stoofvlees met frietjes

Het leven wordt duurder. En dat merk je nu ook als je naar de supermarkt gaat. Plantaardige olie, vis, vlees en zuivel stijgen sterk in prijs. Als gevolg koopt de Belg bewuster en meer huismerken. Want door slim te winkelen omzeil je de inflatie. We deden de test en berekenden hoeveel je vandaag meer betaalt als je vandaag stoofvlees met frietjes op tafel zet voor je gezin, in vergelijking met een jaar geleden.

Inflatie wil zeggen dat het leven geleidelijk duurder wordt. De algemene inflatie bedraagt nu 9,65%. Dat meldt statistiekbureau Statbel. Het gaat om het hoogste niveau sinds oktober 1982. De inflatie die we momenteel doormaken is een gevolg van de ontplofte vraag naar grondstoffen zoals olie en gas, sinds de economie na corona opnieuw op volle toeren draait. Maar alsof dat nog niet genoeg was, maakte de oorlog in Oekraïne grondstoffen extra schaars.

Basisproducten duurder

Dankzij de inflatie verliest je geld met andere woorden aan waarde. Je hebt dus meer euro’s nodig om dezelfde producten te kopen. Waar eerder vooral de energieprijzen de pan uit swingden, komt nu ook voeding in het vizier. De prijzen voor voeding, inclusief alcohol, stijgen deze maand met 8,44%, tegenover 6,32% vorige maand. De inflatie voor voeding bedroeg in november 2021 nog slechts 0,47%.

Brood en granen kennen een inflatie van 10,6%. Ongeveer 20 miljoen ton graan ligt momenteel opgeslagen in Oekraïne. Maar dat graan raakt niet weg, omdat de Russen de Zwarte Zee blokkeren. Oekraïne is ook één van de grootste producenten van zonnebloemolie ter wereld. Dat weerspiegelt zich in de inflatie voor plantaardige oliën. Die bedraagt deze maand 20,0%, in november was dit nog 3,6%.

Opvallend: ook mosterd stijgt flink in prijs. Mosterdzaad komt uit Canada en Oekraïne. Bovenop de oorlog in Oekraïne mislukte ook nog een deel van de Canadese oogst door de droogte. En de inflatie voor vlees piekt deze maand met 8,3,%. Toch merken ze bij Delhaize geen verschil in vraag. “De consumptie van vlees is de laatste jaren gedaald ten voordele van vleesvervangers. Toch zien we vandaag geen significante daling in de vraag naar vlees in vergelijking met voor de crisis”, klinkt het.

Herbekijk: Waarom blijft de inflatie stijgen? Paul D’Hoore legt uit

Belg koopt bewuster

Als gevolg van de stijgende prijzen koopt de Belg bewuster. Dat merkt ook Delhaize: “Het koopgedrag wijzigt, dat zien we al sinds januari, toen de eerste signalen over de hogere inflatie eraan kwamen. Het aandeel huismerken in het mandje van de Belg steeg tot 55%, waar dat voor de crisis nog zo’n 50% was. Consumenten jagen ook meer naar promo’s, zo is er een volumetoename van 10% bij de 1+1-acties.”

Maar de vraag naar zalm en kabeljauw daarentegen is significant gedaald bij Delhaize. Een rechtstreeks gevolg van de hogere prijzen, want volgens Statbel bedraagt de inflatie voor verse vis nu 11,3% ten opzichte van -0,4% in november. “Niet alleen stijgen de prijzen, maar ook het aanbod slinkt. Sommige vissersboten beslissen om niet meer uit te varen door de hoge brandstofprijzen”, klinkt het.

De huismerken van de meeste warenhuizen blijven stabiel in prijs. En ook alcohol (-2,9%) en kleding (-1,1%) dalen licht. Dus als je wat slim winkelt en uitkijkt naar promoties, voel je de inflatie minder in je portemonnee. “We merken op dat de klant echt op zoek is naar promoties, wat een efficiënte manier is om aan budgetbeheer te doen”, stelt Carrefour.

Wij deden de stoofvleestest: zoveel stijgt de klassieker in prijs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat is er Belgischer dan stoofvlees met frietjes? De klassieker is sowieso al geen lichte maaltijd. Maar de prijsstijging van 10,68% ten opzichte van een jaar geleden maakt het wel een zeer zware brok om te verteren. Dat is net iets meer dan de algemene inflatie voor voeding van 8,44%.

Het Laatste Nieuws deed boodschappen in een middelgrote Vlaamse supermarkt. Alles op ons op lijstje werd een pak duurder. Behalve dan 4 flesjes Sint Bernardus Abt 12, die daalden licht in prijs. Veruit de sterkste stijger is een pot mosterd, die is 26% duurder dan een jaar geleden. Ook een bruin brood nodig om je stoofvlees te binden, stijgt gevoelig in prijs: 2,7 euro vandaag, in plaats van 2,30 euro een jaar geleden.

Het vlees zelf wordt met 17,5 euro voor 2,5 kg ten opzichte van 15,9 euro vorig jaar flink duurder. Voor een 2-liter-verpakking frituurolie betaal je vandaag 7,99 euro, een jaar geleden slechts 6,95 euro. Ook je frietjes zelf worden duurder. Een kilo BelViva diepvriesfrieten steeg maar liefst met 27% in prijs.

Bekijk ook:

Herbekijk ook: Inflatie stijgt naar 9,65 procent