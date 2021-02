Ex-rechterhand onthult geheimen achter succes van Bezos’ Amazon: “Jeff sprak altijd als laatste, om niet nagepraat te worden”

Er zijn wel wat voordelen aan een belangrijke functie bij een snelgroeiend wereldbedrijf zoals Amazon - royale verloning in aandelenpakketten, bijvoorbeeld -, maar het heeft ook een groot nadeel. Wanneer je zoals Bill Carr in 1999 aan boord bent gehesen door Jeff Bezos en ruim 15 jaar leiding gaf bij Amazon Music, Prime Music, Amazon Video, Prime Video en Amazon Studios, is de eerste vraag op elk feestje gewoonlijk: “Zeg, hoe doen ze dat daar bij Amazon?”. Carr heeft er dan samen met zijn ex-collega Colin Bryar maar een boek over geschreven: ‘Working Backwards: Inzichten, verhalen en geheimen van Amazon’. “Iedereen ziet natuurlijk Amazon als één van de grootste successen, maar niemand begrijpt hoe ze dat doen behalve door het genie van Jeff Bezos”, zegt Carr. “Jeff is een genie, voor alle duidelijkheid, maar wat we in het boek proberen uit te leggen is dat Amazon niet alleen groot geworden is dankzij vernuftige producten en diensten, maar het is een machine die nog tientallen jaren zal blijven draaien dankzij innovatie gekoppeld aan slimme principes en processen.”