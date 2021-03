“Evenveel telewerk als tijdens eerste lockdown, slechter weer zorgt nu voor meer mobiliteit”

VOKA wil een derde coronagolf absoluut vermijden, maar tegelijkertijd pleit de organisatie ook voor maatregelen voor het welzijn van de werknemers. “We doen al heel wat inspanningen in onze bedrijven om de protocollen en telewerk te volgen. We blijven daar op inzetten, maar we stellen vast dat er meer en meer medewerkers zijn met mentale problemen die aan de grond zitten. We gaan daarom vandaag ook vragen om terugkeermomenten te voorzien”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA.

Verhoogde economische actviteit

“Er is geen verband tussen meer mobiliteit en minder telewerk. Er is meer mobiliteit, omdat er meer gewerkt wordt en er minder tijdelijke werkloosheid is. Maar het punt is dat telewerk ook in de komende weken gehandhaafd moet worden. Het is een belangrijke maatregel in de strijd tegen corona en bedrijven hebben er alle baat bij dat er geen derde golf komt”, besluit VBO-topman Timmermans.