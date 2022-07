Eutelsat wil met OneWeb fusioneren om te concurreren met Starlink van SpaceX

Chinese techbedrij­ven onder druk op lagere Hongkongse beurs

De Chinese technologiebedrijven stonden maandag onder druk op de aandelenbeurs in Hongkong. De Britse zakenkrant ‘Financial Times’ meldde afgelopen weekeinde dat China van plan is om de Chinese bedrijven met een notering in New York in drie groepen te verdelen op basis van de gevoeligheid van de informatie die de bedrijven hebben. Bedrijven met geheime informatie zouden hun beursnotering op Wall Street moeten beëindigen.

