Eurostat: Huizenprijzen EU kennen grootste daling sinds begin 2009, ook in België lichte daling

Inflatie eurozone neemt verder af tot 6,9 procent in maart

Het dagelijks leven in de eurozone is in maart 6,9 procent duurder geworden dan een jaar eerder, zo meldt het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag op basis van een voorlopige raming. Daarmee is het tempo waarin de consumentenprijzen stijgen in het eurogebied weer wat verder afgenomen ten opzichte van voorgaande maanden. In februari bedroeg de inflatie in de eurozone nog 8,5 procent.