Eurostar vraagt Britse regering om dringende financiële steun

Momenteel, als gevolg van de coronapandemie, rijdt slechts één trein per dag tussen Londen en Brussel en tussen Londen en Parijs. Het aantal passagiers op de Eurostar is sinds maart met 95 procent gedaald. Maar dat cijfer bevat ook reizigersaantallen van afgelopen zomer. Momenteel zou de bezetting zelfs minder dan 1 procent bedragen van het precoronatijdperk, aldus de krant. Er gelden nog altijd reisbeperkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland.

Volgens The Guardian heeft Eurostar-topman Jacques Damas nu de Britse minister van Financiën Rishi Sunak aangeschreven met de vraag om steun. Eerder besliste de Britse regering immers om noodlijdende luchthavens - die ook kampen met een dramatische terugval van het aantal reizigers - financieel te steunen en Eurostar wil daar ook van kunnen genieten. “De nieuwe tarieven die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen, betekenen een direct concurrentieel nadeel voor Eurostar”, zegt een woordvoerder in de krant.

Eurostar is voor het grootste deel (55 procent) in handen van de Franse spoorwegen SNCF, maar ook de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS is met 5 procent aandeelhouder.