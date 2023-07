Europese overschotten duwen Belgische stroomprijs onder nul

Het gaat om de prijzen die energieleveranciers en grootverbruikers, zoals energie-intensieve bedrijven, zaterdag betaalden voor stroom die zondag wordt geleverd (‘day ahead’). Vanaf 4 uur waren ze negatief en ze blijven dat tot 19 uur, op het uur tussen 12 en 13 uur na, wanneer stroom gratis is (0,00 euro). De prijs bereikt een dal tussen 15 en 16 uur: dan krijgen afnemers liefst 120 euro per megawattuur die ze van het net halen. De gemiddelde prijs voor heel de dag is daardoor ook negatief: -2,35 euro per megawattuur.

Volgens energietrader Matthias Detremmerie zijn de lage prijzen toe te schrijven aan een samenloop van omstandigheden. “Het is niet te warm, en er is veel zon en wat wind”, legt hij uit. Dat leidt op een vakantiezondag tot een overschot aan stroom in heel Europa. “Meestal raken we ons stroomoverschot wel nog kwijt via de buurlanden, maar nu maken die het nog erger”, aldus Detremmerie. Hij verwijst naar Nederland, waar de day-aheadprijs voor zondag enkele uren op -500 euro per megawattuur noteert.