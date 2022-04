"Europese oliebedrijven boekten sinds oorlog al 3 miljard extra winst door hoge prijzen"

Geëxtrapoleerd naar de hele maand maart heeft de olie-industrie per dag gemiddeld 107 miljoen euro extra verdiend aan de verkoop van diesel en benzine in de EU, wat neerkomt op een totaal van 3,3 miljard euro aan extra inkomsten. In België gaat het om ongeveer 68 miljoen euro of dagelijks meer dan 2 miljoen euro, berekenden onderzoekers. Wat de marges op benzine betreft, spannen vooral Duitsland, Oostenrijk en Italië de kroon. Ook de dieselmarges, die in alle landen aanzienlijk meer stegen dan de benzinemarges, waren het hoogst in Duitsland en Oostenrijk, met Nederland en Frankrijk op de derde en vierde plaats.