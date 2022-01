Europese gasprijzen starten jaar lager, maar schieten weer de hoogte in

De Grote Geldbarome­ter: hoeveel leverde de 10.000 euro van Paul D’hoore dit jaar op?

Het beursjaar 2021 stond voor de Bel20 in het teken van het verdere herstel na de coronadip van 2020. De sterindex van de Brusselse beurs sloot het jaar uiteindelijk af met een winst van 19 procent tegenover de slotstand van vorig jaar. De holding Sofina stond helemaal bovenaan, biotechonderneming Galapagos was voor het tweede jaar op rij de rode lantaarn. VTM Nieuws-expert Paul D’hoore belegde begin dit jaar 10.000 euro, in verschillende categorieën, voor ‘De Grote Geldbarometer’. Daar heeft hij uiteindelijk 11.986 euro van kunnen maken. Een mooi resultaat, maar niet het beste resultaat dat hij al liet optekenen.

31 december