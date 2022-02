Europese gasprijzen flink gestegen door spanningen Oekraïne

Credit Suisse was nalatig met verdachte klanten

Gelekte data van een van 's werelds grootste particuliere banken, Credit Suisse, hebben de rekeningen blootgelegd van klanten die betrokken zouden zijn geweest bij marteling, drugshandel, witwassen van geld, corruptie en andere ernstige misdaden. Dat schrijven The New York Times en The Guardian, die beschikken over de gelekte gegevens.

20 februari