Europese gasprijs zakt voor derde dag op rij: daling van bijna 10 procent

Een klein lichtpuntje in de energiecrisis die Europa nu al bijna een jaar in de ban houdt. Vandaag sloot de Nederlandse TTF-beurs voor aardgas voor de derde dag op rij lager af. Vrijdag sloot de TTF-future nog op een historische recordprijs van 346 euro per megawattuur af. Vandaag bedroeg de slotkoers 239 euro per megawattuur. Daarmee is de Europese gasprijs ruim 30 procent gezakt op drie dagen.

Hoewel de prijs van aardgas in Europa daarmee nog steeds op een historisch veelvoud staat van wat tot een jaar geleden normaal was, is de daling opvallend. Zeker omdat ze samenvalt met de - tijdelijke - sluiting van Nord Stream 1. De belangrijkste gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland ging gisteren voor drie dagen dicht voor onderhoud, kondigde Gazprom eerder aan. Ondanks de onzekerheid of de gasstroom - die al was herleid tot 20 procent van de capaciteit - zaterdag weer zal hervatten, ging de gasprijs toch lager. Wat daar bij meespeelt, is het feit dat de Europese gasvoorraden nu al voor meer dan 80 procent gevuld zijn, stellen analisten. Dat doel stelde de Europese Commissie pas in het vooruitzicht tegen november, maar is dus een stuk eerder bereikt. Die voorraden moeten helpen om de winter door te komen zonder fysieke gastekorten, ook als de Russische gaskraan alsnog volledig zou dichtgaan. Bovendien stroomde er meer gas vanuit Noorwegen richting (West-)Europa.