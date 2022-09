Europese gasprijs stijgt door langer dichtblijven Nord Stream 1: wat met onze factuur?

De Europese gasprijs is maandag uiteindelijk zo’n 11 procent hoger geëindigd, nadat eerder op de dag de prijs nog een derde hoger was geschoten. De Europese gasprijs ging vanochtend op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam omhoog na het besluit van het Russische staatsgasconcern Gazprom van vrijdag om de leveringen via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 langer stil te leggen. Gazprom wijst daarbij op technische problemen. Woensdag werd de pijpleiding tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee al voor drie dagen stilgelegd vanwege onderhoud.

VTM NIEUWS vraagt Paul D’Hoore wat dit betekent voor uw factuur: bekijk het hieronder live.

De prijs voor een megawattuur gas noteerde vanochtend circa 21 procent hoger op 260 euro. Uiteindelijk steeg de prijs op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt later ruim 11 procent tot 240 euro per megawattuur.

“De paniek is wat verminderd”, klinkt het bij handelaars. Alle ogen zijn nu gericht op Europa. Een krachtdadig antwoord vanuit Europa op de prijzenschok voor energie kan voor beterschap zorgen, klinkt het.

De gasprijs stond medio 2021 nog rond de 20 euro per megawattuur. Overigens ging de Europese gasprijs vorige week nog met bijna 40 procent omlaag.

Politiek drukmiddel

Er is vrees dat Gazprom de gasleveringen via Nord Stream 1 helemaal niet meer gaat hervatten. Moskou verlaagde de toevoer van gas eerder al tot 20 procent van de maximale capaciteit. Ook hiervoor droeg Gazprom technische problemen als reden aan. Rusland stuurt nog wel gas via een route door Oekraïne naar Europa, maar dat is niet voldoende om de gestopte leveringen door Nord Stream 1 te compenseren.

Europese leiders zien het dichtdraaien van de Russische gaskraan vooral als politiek drukmiddel. De Europese Unie heeft tal van sancties tegen Rusland ingevoerd wegens de oorlog in Oekraïne, en dit zou een vergelding zijn. Moskou stelt juist dat de sancties de onderhoudswerkzaamheden aan Nord Stream 1 bemoeilijken. Het is volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov niet de schuld van Gazprom dat de pijpleiding stilligt, maar van politici die besluiten nemen over sancties tegen Rusland.

“Momentopname”

Energietrader Matthias Detremmerie van Elindus is ervan overtuigd dat het dichtdraaien van de gaskraan een politiek wapen is. Maar dat betekent volgens hem niet meteen dat onze factuur nog méér de hoogte ingaat.

“Dit is maar een momentopname”, vertelde hij bij HLN Live. “Het gaat hier om een dagprijs, voor de levering van gas in oktober. Het blijft natuurlijk maar een voorspelling. Een weinig optimistische voorspelling, dat wel. Dit is een slechte maandag, waarbij paniekerig is gereageerd op het nieuws van Gazprom dat vrijdag laat bekend werd. Maar wat omhoog gaat, moet vroeg of laat ook weer omlaag. Vorige week daalden de prijzen sterk bijvoorbeeld, maar kreeg dat minder aandacht in de media”, aldus Detremmerie. “Die daling had positieve gevolgen voor onze factuur. Vorige week was dus een hele goede week, vandaag was het even slikken, maar we hopen op wat meer gezond verstand bij de traders later deze week.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog volgens Detremmerie zal Nord Stream 1 deze winter niet meer opengaan. “Zo ziet het er toch naar uit. We komen uit een heel negatief toekomstbeeld, maar nu zien we stilaan toch een aantal lichtpuntjes. Niet enkel op vlak van gas maar ook op vlak van elektriciteit. Zo probeert Frankrijk zijn nucleair park opnieuw operationeel te krijgen. Dat zal ook een direct effect hebben op de gasprijs. Als men dat nucleair park opnieuw aan de praat krijgt, zal de vraag naar elektriciteit in Europa voor een deel opgevangen kunnen worden door die kernenergie en zal de vraag naar gas om elektriciteit op te weken verminderen. Als de winter extreem koud zou worden, dan is de vrees voor gastekort wel reëel”, waarschuwt Detremmerie.

Steunmaatregelen

Een woordvoerder van de Duitse regering zei maandagochtend in een reactie dat de sterk stijgende gasprijs een “bedoeld gevolg” is van het langer dichthouden van Nord Stream 1. Berlijn verklaarde er alles aan te zullen doen om de winter door te komen, ook zonder Russisch gas, maar erkent ook dat er “moeilijke maanden” aankomen. De Duitse regering maakte zondag nog bekend met een nieuw steunpakket te komen van meer dan 65 miljard euro om huishoudens te helpen met de hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten. Ook in Zweden en Finland werden dit weekend maatregelen genomen om de energiecrisis het hoofd te bieden.

“Een einde aan de Russische gasleveringen aan Europa betekent dat de Duitse economie en die van de eurozone onmiddellijk in een recessie zullen belanden”, klinkt het intussen bij een analist van zakenbank Liberum Capital. De Europese aandelenbeurzen openden maandagochtend alvast met forse koersverliezen door de zorgen over de energiecrisis.

“Eenheid van Europa op de proef gesteld”

De eenheid van Europa wordt op de proef gesteld door de onzekerheden over de gasleveringen door Rusland, vindt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock. Volgens haar staat de Europese Unie vooral deze winter voor een zware beproeving als het gaat om de solidariteit van het landenblok.

Verschillende toppolitici, onder wie de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, hebben de Russische president Vladimir Poetin ervan beschuldigd energieleveranties te gebruiken als wapen om de EU te verdelen. Baerbock onderstreepte het belang van een verenigd front tegen Moskou.

Bekijk ook:

Lees ook:

Het wordt voor velen moeilijk om de rekeningen te blijven betalen. Wat kan daar aan verholpen worden? Nieuwsankers Stef Wauters en Birgit Herteleer zoeken het vanavond uit in ‘Het Grote Gelddebat’, maandag 5 september om 22u05 bij VTM.