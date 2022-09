Europese gasprijs stijgt 31 procent door langer dichtblijven Nord Stream 1

Na enkele minuten handel was de gasprijs in Amsterdam iets gedaald, maar ze noteerde nog zowat een kwart hoger dan vrijdag bij sluiting van de beurs. De Nederlandse TTF-futures voor levering over een maand noteerden omstreeks 8.10 uur op 270 euro per megawattuur (+26 procent). Vorige week was de gasprijs in Europa nog met bijna 40 procent gedaald. Eind augustus werden recordwaardes bereikt van rond de 350 euro per megawattuur.