Europese gasprijs stijgt 31 procent door langer dichtblijven Nord Stream 1: wat met onze factuur?

Politiek drukmiddel

Momentopname

Energietrader Matthias Detremmerie van Elindus is ervan overtuigd dat het dichtdraaien van de gaskraan een politiek wapen is. Maar dat betekent volgens hem niet meteen dat onze factuur nog méér de hoogte ingaat. “Dit is maar een momentopname”, vertelde hij bij HLN Live. “Het gaat hier om een dagprijs, voor de levering van gas in oktober. Het blijft natuurlijk maar een voorspelling. Een weinig optimistische voorspelling, dat wel. Dit is een slechte maandag, waarbij paniekerig is gereageerd op het nieuws van Gazprom dat vrijdag laat bekend werd. Maar wat omhoog gaat, moet vroeg of laat ook weer omlaag. Vorige week daalden de prijzen sterk bijvoorbeeld, maar kreeg dat minder aandacht in de media”, aldus Detremmerie. “Die daling had positieve gevolgen voor onze factuur. Vorige week was dus een hele goede week, vandaag was het even slikken, maar we hopen op wat meer gezond verstand bij de traders later deze week.”