Europese gasprijs schiet omhoog na opstand Wagner Groep

Recordom­zet voor Belgische webshops: “Nederlan­ders kopen nu bij ons in plaats van omgekeerd”

De tijd dat we onze online aankopen bijna enkel in het buitenland deden, is voorbij. De Belgische webshops verwerkten vorig jaar zo’n 14 miljard euro aan bestellingen. Dat is opnieuw bijna een vijfde meer dan het jaar ervoor. We vullen niet alleen meer virtuele winkelmandjes, we doen dit ook vaker bij de kleinere Belgische webshop. Maar waaraan besteden we online eigenlijk ons geld? Een kijkje in de E-commerce Barometer.