Europese gasprijs omlaag door uitblijven Australische stakingen

Belgen zijn rijkste mensen ter wereld: helft van alle volwasse­nen bezit meer dan 228.000 euro

De Belgen blijken de rijkste mensen ter wereld. Nergens ligt het mediaan vermogen hoger dan in ons land: op 228.594 euro om precies te zijn. Dat betekent dat de helft van alle volwassenen in België méér dan 228.594 euro bezit en de andere helft minder. De cijfers komen uit het Global Wealth Report, één van de belangrijkste rapporten over rijkdom ter wereld.