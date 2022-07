Europese energieministers houden extra beraad over winterbevoorrading

De energieministers zullen zich buigen over het noodplan dat de Europese Commissie aan het klaarstomen is. Dat plan moet volgens voorzitter Ursula von der Leyen verzekeren dat “het gas gaat naar waar het het meest nodig is” in een scenario waarin Rusland de gaskraan helemaal zou dichtdraaien.

Voor von der Leyen is het duidelijk dat de Russische president Vladimir Poetin energie als wapen blijft gebruiken. “We moeten ons voorbereiden op verdere verstoringen van de gasleveringen, zelfs op een complete afsluiting van Rusland”, waarschuwde ze. Er zijn nationale noodplannen, maar er is volgens Von der Leyen ook nood aan Europese coördinatie en gezamenlijke actie.

Twaalf lidstaten

Als vergelding voor de Europese sancties na de Russische invasie in Oekraïne is Moskou de gasleveringen aan de EU al wekenlang aan het terugschroeven. Intussen ontvangen al twaalf lidstaten minder of helemaal geen gas meer. Dat stuwt de energieprijzen verder de hoogte in en roept vraagtekens op over de bevoorradingszekerheid in de EU.