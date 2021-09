Europese en Amerikaanse beurzen veren weer recht na zwaarste verlies in maanden

De Europese en Amerikaanse beurzen veren voorlopig weer recht, na het zwaarste verlies in maanden. Oorzaak voor de terugval was het dreigende bankroet van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Wereldwijd heerst er wel nog onrust. De Japanse beursindex Nikkei eindigde met het grootste dagverlies in drie maanden. Het aandeel ging ook verder omlaag in Hongkong. En ook de bitcoin verloor verder aan waarde (meer dan 7 procent tot een niveau van bijna 40.000 dollar), daarna volgde wel weer licht herstel. Mocht Evergrande zijn schulden niet kunnen afbetalen, dan is dat ook een probleem voor honderden financiële instellingen die leningen hebben uitstaan bij het concern en dreigt een nieuwe schuldencrisis.

In Europa was er in de eerste uren een herstel van 0,9 procent, de Dow Jones klom zelfs met 1,1 procent. “In totaal zijn er vier miljoen mensen afhankelijk van hun inkomen van dit hele grote Chinese bedrijf”, stelt onze financieel expert Pascal Paepen. “Ik denk dat de gevolgen voor Europa beperkter zullen blijven. Volgens mij hebben onze banken geen geld geleend aan die firma, maar de Chinese economie is nog altijd de hardst groeiende op wereldvlak. Als die groei vertraagt, kunnen er gevolgen zijn voor Europa en de Verenigde Staten. Die hoeven trouwens niet enkel negatief te zijn. De prijzen van bepaalde grondstoffen en isolatiemateriaal kunnen bijvoorbeeld weer goedkoper worden.”

“We komen dit te boven”

Voorzitter Hui Ka Yuan verklaarde in een brief aan zijn personeel dat Evergrande de diepe crisis te boven zal komen. “De donkerste periode zal binnenkort achter ons gelaten worden”, klinkt het. Hij zei ook dat het bedrijf zijn vastgoedprojecten zal opleveren zoals beloofd.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) verwacht echter dat Evergrande in gebreke zal blijven. Het belangrijkste ratingbureau ter wereld denkt ook niet dat de Chinese overheid met onmiddellijke financiële hulp zal komen. “Peking zal alleen optreden om een soort domino-effect te voorkomen", klinkt het.

Volledig scherm Chinese werknemers treuren aan het hoofdkantoor van Evergrande in Shenzhen, nu het bedrijf in lastig vaarwater zit. © AFP

Japanse staalbedrijven van de hand gedaan

De Hang Seng-index in Hongkong hield het verlies beperkt tot 0,4 procent na de koersdaling van meer dan 3 procent gisteren. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,1 procent lager op 29.850,50 punten. Vooral de Japanse staalbedrijven en makers van bouwmachines werden van de hand gedaan uit vrees dat China minder staal en andere ruwe materialen zal afnemen vanwege de problemen in de vastgoedmarkt, waardoor er mogelijk minder gebouwd zal worden.

De Japanse techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, zakte bijna 5 procent na het stevige verlies voor de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. De Japanse luchtvaartmaatschappijen deden wel goede zaken dankzij aankomende versoepelingen van het Amerikaanse inreisbeleid.

Volledig scherm Het voetbalstadion van Guangzhou is een van de projecten die stilgelegd moesten worden. © AFP

Bitcoin

Ook bij de bitcoin wegen beleggers de risico’s af die voortkomen uit de schuldencrisis van Evergrande en de vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve die later deze week op het programma staat. Daar wordt mogelijk meer duidelijk over de afbouw van de coronasteunmaatregelen.

Volgens CoinMarketCap was de munt deze ochtend ruim 42.000 dollar (35.800 euro) waard. De website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten verhandeld worden. Ook andere munten verloren aan waarde. Zo zakte ether door een verlies van dik 8 procent tot onder de 3.000 dollar (2.558 euro) en cardano speelde het voorbije etmaal zo’n 10 procent van zijn waarde kwijt. De verliezen weerspiegelden volgens kenners de zorgen die in de markt leven.

Cryptomunten als bitcoin bewegen niet altijd mee met het sentiment op de financiële markten. Daarmee kunnen crypto’s voor bepaalde beleggers aantrekkelijk zijn als ze risico’s van beleggingen willen spreiden. Maar nu de munten steeds meer geïntegreerd raken in de wereldwijde financiële markten bewegen ze steeds meer mee met het algehele sentiment dat daar heerst.

Volledig scherm Ook dit project in Taicang moet wachten tot de hemel weer opklaart. © AFP

Schuldenberg van 260 miljard

Beleggers schrokken van het nieuws dat Evergrande zijn schuldeisers wil terugbetalen met afgeprijsd vastgoed in plaats van geld. Het bedrijf kampt met een schuldenberg van zo’n 260 miljard euro (oftewel 2 procent van het bruto binnenlands product van China) en beleggers vrezen dat een faillissement voor een domino-effect kan zorgen voor de Chinese economie en daarbuiten. Want ook internationale financiële instellingen leenden geld uit aan het concern.

De Chinese overheid heeft recent in tal van sectoren ingegrepen om ervoor te zorgen dat rijkdom meer verdeeld wordt en om meer ‘gemeenschappelijke welvaart’ te creëren. Nu een megalomaan vastgoedconcern te hulp schieten dat onvoorzichtig is geweest door gigantische schulden aan te gaan, past wellicht niet in die strategie. In 2008 luidde de weigering van de Amerikaanse overheid om zakenbank Lehman Brothers te redden de financiële crisis in.

