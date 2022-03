Europese Commissie wil gemeenschappelijke gasaankopen

De Slovaak beklemtoonde dat goed moet nagegaan worden wat de precieze noden zijn, zowel wat volumes als duur en infrastructuur betreft. Er is een taskforce opgericht die samen met de lidstaten en energie-operatoren alles in kaart moet brengen. “We moeten samenwerken en niet met elkaar concurreren op de wereldmarkt”, klinkt het.

“Eenheid versterken”

Ook België is voor het idee gewonnen. “Als we de marktmacht van de 27 lidstaten kunnen gebruiken, vermijden we dat ieder land zelf met beperkte maatregelen probeert het effect van de gasprijs tegen te gaan. Deze solidariteit is niet alleen praktisch van groot belang, maar ook om onze eenheid in de komende maanden te versterken”, zei premier Alexander De Croo in het federale adviescomité voor Europese Zaken.