Europese Commissie weigert heronderhandeling afspraken rond (Noord-)Ierland

Om een brexit-akkoord mogelijk te maken, stemde de regering in Londen ermee in dat alle goederen die naar Noord-Ierland verhandeld worden aan de Europese douaneregels en productvoorschriften moeten beantwoorden. De EU was er namelijk als de dood voor dat er een route zou ontstaan waarlangs minderwaardige of ronduit illegale goederen de Europese interne markt zouden binnenkomen. Omdat grenscontroles tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek wegens het vredesbestand uitgesloten waren, ontstond zo een de facto grens in de Ierse Zee.

Maar om de Britse handelaars de tijd te geven zich aan te passen, werden, afhankelijk van de verschillende sectoren, overgangsperiodes in het leven geroepen. In het voorjaar werden deze ‘grace periods’ een eerste keer unilateraal verlengd, in juni stemde de EU oogluikend in met een tweede verlenging. De overgangsperiodes zouden nu op 1 oktober aflopen, maar omdat de Britse handelaars het bijzonder moeilijk blijven hebben om de afspraken na te komen, wil Londen een nieuwe verlenging.

Afwachtend

Nu aangekondigd is dat de overgangsperiodes voor langere tijd verlengd worden, reageert de Europese Commissie afwachtend. Ze lijkt de lopende gesprekken met Londen alle kansen te willen geven, maar zegt dat er geen sprake van kan zijn het protocol open te breken.

"We blijven benadrukken dat het terugtrekkingsakkoord een internationaal akkoord is. Het protocol maakt integraal deel uit van dat akkoord en van de oplossingen die het VK en de EU overeengekomen zijn voor de problemen die door brexit veroorzaakt worden voor het Ierse eiland", luidt het maandagavond in een mededeling. "Beide partijen zijn wettelijk verplicht hun verplichtingen die uitgaan van het akkoord na te komen.”

Constructief

De Commissie, die de belangen van de lidstaten verdedigt, zegt constructief te willen samenwerken met Londen, "in het belang van alle gemeenschappen in Noord-Ierland". Van nieuwe stappen in de inbreukprocedure die gestart werd toen Londen de overgangsperiodes een eerste keer unilateraal verlengde, is voorlopig dan ook geen sprake.