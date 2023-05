Europese Commissie stelt economische groeiprognose naar boven bij, maar inflatie blijft kopzorg

“De EU slaagt erin de negatieve gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne te beheersen en de energiecrisis te doorstaan”, schrijft de commissie in haar jaarlijkse lenteprognose. Lagere energieprijzen, een aanzienlijke daling van het gasverbruik, afgenomen problemen in de aanleveringsketens en een sterke arbeidsmarkt ondersteunden een gematigde groei in het eerste kwartaal van 2023, waardoor de angst voor een recessie weg is, meent ze. Voor 2024 verwacht ze in de twintig eurolanden gemiddeld 1,6 procent groei.

Inflatie

De inflatie blijft een punt van zorg in Europa. De commissie verwacht dit jaar 5,8 procent inflatie in de eurozone, twee procentpunten hoger dan ze in februari dacht. Volgens Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) is de piek van de geldontwaarding wel voorbij, maar hij waarschuwt dat geopolitieke onzekerheid, zoals het verloop van de oorlog in Oekraïne, of onrust over falende banken de inflatie zo weer kan aanwakkeren.