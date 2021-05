Europese Commissie noemt eerste herstelplannen (waaronder dat van België) "veelbelovend"

Volgens Dombrovskis tonen de ingediende plannen een "goede balans tussen investeringen en hervormingen" en werkt het dagelijks EU-bestuur "zo snel als we kunnen" om al in de zomer projecten te kunnen voorfinancieren.

België

Onder meer België heeft zijn herstelplan al ingediend bij de Europese Commissie. België kan rekenen op 5,925 miljard euro, verdeeld over het federale niveau en de deelstaten, uit het coronaherstelfonds van 750 miljard euro dat de Europese Unie opzette om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Ook landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Hongarije en Polen dienden hun plannen al in.

Keerpunt

De ministers bespraken in de Portugese hoofdstad het beleid om zo veerkrachtig en sterk mogelijk uit de coronacrisis te komen. Nu het vaccineren in Europa steeds sneller gaat en de samenleving geleidelijk kan heropenen, lijkt het keerpunt te zijn aangebroken.

Groei verwacht

De Europese Commissie stelde in haar recentste prognoses een economische groei in de Europese Unie van 4,2 procent voorop in 2021, en van 4,4 procent in 2022. Volgens Dombrovkis zal de economie in alle EU-lidstaten tegen eind 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis staan.