Europese Commissie heeft negende sanctiepakket tegen Rusland klaar

Inflatie eurozone daalt voor het eerst in meer dan een jaar, maar nog steeds 10 procent

De inflatie in de eurozone is in november volgens een ‘flashraming’ uitgekomen op 10 procent. De maand voordien was dat nog 10,6 procent op jaarbasis, zo meldt Europees statistiekbureau Eurostat woensdag. Het is de eerste daling van de inflatie in de eurozone sinds juni vorig jaar.

30 november