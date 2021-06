Europese Commissie haalt 20 miljard euro op financiële markten op voor herstelfonds

Om het herstelinstrument NextGenerationEU te kunnen financieren, heeft de Europese Commissie dinsdag 20 miljard euro opgehaald op de financiële markten. Het gaat om een obligatie met eindvervaldag in juli 2031. "Dit is een historische dag voor de Europese Unie", reageert Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "We hebben met succes de eerste financieringsoperatie voor NextGenerationEU afgerond."