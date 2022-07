Europese Centrale Bank verhoogt rente voor het eerst sinds 2011: “Sombere vooruitzichten in eurozone”

De Europese Centrale Bank heeft voor het eerst sinds 2011 de rente verhoogd. De belangrijkste rentetarieven bij de centrale bank gaan met een half procentpunt omhoog. Met deze stap, die groter is dan economen hadden verwacht, willen de beleidsmakers in Frankfurt de hoge inflatie in de eurozone tegengaan. Volgens ECB-president Christine Lagarde zijn de economische vooruitzichten in de eurozone somber vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de inflatie, die “nog wel enige tijd op een ongewenst hoog niveau zal blijven”.

De gevolgen van het gewapende conflict, met een inflatie op recordhoogte en veel onzekerheid in de economie leiden tot sombere vooruitzichten voor de tweede helft van 2022 en daarna, zei de Franse nadat de ECB had beslist de rente voor het eerst sinds 2011 te verhogen in een poging de stijgende prijzen te beteugelen. HNE/SVR/

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn met name de energieprijzen flink opgelopen. Daardoor moest de centrale bank nu eigenlijk wel ingrijpen. Later dit jaar gaat de rente mogelijk nog verder omhoog, maar over de omvang van toekomstige rentestappen laat de ECB zich in het rentebesluit van vandaag nog niet uit.

Wanneer de ECB de rente opvoert, verhogen banken over het algemeen ook bijvoorbeeld hun hypotheekrentes. Veel banken hebben dit afgelopen maanden al gedaan, omdat ze zagen aankomen dat de centrale bank met deze stap zou komen. Nu wordt lenen dus duurder en dat zorgt er naar verwachting voor dat mensen en bedrijven wat minder geld uitgeven, waardoor de vraag in de economie afneemt en de prijzen op den duur minder hard zullen stijgen.

De rente was door de centrale bank in de loop der jaren teruggebracht tot een historisch laag niveau. Dat deed de ECB om de economie van de eurozone aan te jagen. De zogeheten depositorente lag zelfs al een hele tijd 0,5 procent onder nul. Dit rentetarief gaat nu dus naar 0 procent. Dat betekent dat banken niet meer hoeven te betalen voor geld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen.

Transmission Protection Instrument

Critici verwijten de ECB dat de renteverhoging veel te laat komt. De inflatie in de eurozone stijgt al maanden naar recordhoogtes. Tegelijkertijd zijn de economische vooruitzichten verslechterd als gevolg van de oorlog in Oekräine. Als de ECB in dit klimaat de rente te snel verhoogt, kan dat een last worden, vooral voor de landen in Zuid-Europa met een hoge schuldenlast.

Om ervoor te zorgen dat renteverhogingen landen als Italië, dat ook kampt met een regeringscrisis, niet overmatig belasten en om een fragmentatie van de valutazone te voorkomen, lanceert de ECB een nieuw anticrisisprogramma, het zogeheten Transmission Protection Instrument (TPI).

“Het TPI wordt een aanvulling op het instrumentarium van de Raad van Bestuur en het kan worden ingezet tegen ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in het hele eurogebied”, aldus de centrale bank. “De omvang van de TPI-aankopen hangt af van de ernst van de risico’s voor de beleidstransmissie. De aankopen worden niet op voorhand beperkt.”

Sinds het aantreden van ECB-president Christine Lagarde in november 2019 was de rente niet meer aangepast. De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd was toen de Fransman Jean-Claude Trichet nog de hoogste baas was bij de ECB. Zijn opvolger Mario Draghi voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door.

