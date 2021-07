Europese Centrale Bank schakelt versnelling hoger voor digitale euro

Waar en hoe koop je welke digitale munten? Onze cryp­to-ex­perts geven advies: “Sommige platformen bieden jaarlijkse interesten op je bitcoins”

4 juli Er gaat geen dag voorbij of er valt wel iets te beleven in de wereld van Bitcoin en andere cryptomunten. Hoge en lage koerssprongen lossen elkaar in sneltempo af. Kriebelt het bij jou (en je portemonnee) om te investeren in het digitale monetaire systeem? Zorg dan dat je je goed voorbereid en ook bewust bent van de valkuilen. In deze reeks zetten crypto-experts Levi Haegebaert en Gwen Busseniers je op weg met de belangrijkste informatie. Vandaag: waar kan je welke digitale munten aankopen? Hoe doe je dat stap voor stap? En hoe bescherm je je tegen hackers?