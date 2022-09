“Europese Centrale Bank moet rente verder verhogen om inflatie te bestrijden”

De ECB begon in juli met de renteverhogingen en schroefde de rente deze maand verder op met 0,75 procentpunt. De komende maanden worden nog verdere verhogingen verwacht. “De realiteit is dat de inflatie momenteel 9,1 procent bedraagt, en ons doel is 2 procent op middellange termijn. Er is dus een groot verschil”, benadrukt de Guindos.

Lonen onder controle

De Guindos is wel optimistisch over de inflatie van de komende jaren. “Volgens onze prognoses zullen we in 2024 iets boven onze doelstelling zitten, met een gemiddelde inflatie van 2,3 procent in de eurozone. In het pessimistische scenario, dat uitgaat van een totale stopzetting van de gasleveringen door Rusland, zal dat 2,7 procent zijn.”