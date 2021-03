Europese Centrale Bank houdt rente op nul procent

Wat met de Belgische economie na corona? Onze bankexper­te ziet een oplossing in nog meer schulden maken (maar niet eindeloos)

27 november Hoe zal onze economie eruitzien na de coronacrisis? Het is een vraag die velen zorgen baart. Toch is onze geldexperte Véronique Goossens hoopvol: “De schuldenberg zal als vanzelf wegsmelten de komende jaren.” Ze legt uit hoe dat moet gebeuren en waarom het de beste oplossing is om de Belgische economie te redden.