Europese beurzen gaan opnieuw diep in het rood, Bel20 kan schade beperken

De grootste dagverliezen bij de indexwaarden waren voor Solvay en Aperam. De chemiegroep, die als leverancier van composietmaterialen voor de luchtvaartsector een samenwerking aankondigde met het National Institute for Aviation Research, gaf 2,90 procent prijs bij een slotkoers van 88,96 euro. De inoxproducent leverde 2,72 procent in bij een slotkoers van 43,58 euro. Op de brede markt zakte Celyad 10,05 procent tot 1,92 euro.

Sans Complexe

De AEX-index in Amsterdam eindigde 2,4 procent lager op 671,85 punten. Op woensdag steeg de Nederlandse hoofdgraadmeter nog bijna 5 procent. De MidKap, met daarin Boskalis, won 0,4 procent tot 984,16 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot bijna 3 procent omlaag.

Economische groei

De ECB is somberder geworden over de economische groei in de eurozone vanwege de oorlog in Oekraïne. De groeiverwachting voor dit jaar werd verlaagd naar 3,7 procent, van een eerder voorspelde 4,2 procent. Ook voor volgend jaar is de prognose neerwaarts bijgesteld. Daarnaast gaat de ECB een opkoopprogramma van obligaties sneller afbouwen.