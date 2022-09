"Europese banken komen belofte om meer vrouwen te benoemen in topfuncties niet na”

TV EXCLUSIEF. Amper drie vrouwen bij de 15 VRT-grootver­die­ners. Dit is wat Siska Schoeters, Kobe Ilsen en co verdienen

17 exclusieve schermgezichten van de VRT verdienen meer dan 100.000 euro per jaar, en wij maken voor het eerst bekend over wie het juist gaat en hoeveel ze concreet verdienen. De Grote Vijf, met contracten van minstens 400.000 euro per jaar, kwamen gisteren aan bod. Dat waren allemaal mannen, en die trend zet zich vandaag verder, want er zitten amper 3 vrouwen bij de gekende grootverdieners. Siska Schoeters is de eerste die komt piepen: met een contract van minstens 200.000 euro bruto haalt ze net de top tien. Ook Karl Vannieuwkerke (min. 400.000 euro bruto), Sven De Leijer (min. 300.000 euro bruto) en Kobe Ilsen (min. 250.000 euro bruto) komen aan bod. En hoe zit het eigenlijk met de vedetten die vast in dienst zijn? Wij ontleden voor elk schermgezicht de specifieke afspraken en contracten, en overlopen ze in detail.

17 juli