"Europese aandelen herstellen voor zomer van coronacrash"

Het beurshuis Kepler Cheuvreux ziet genoeg redenen om te verwachten dat aandelenprijzen op de Europese beurzen in de komende maanden zullen stijgen tot waar ze waren in februari van dit jaar. In Brussel hebben ze de hoogste verwachtingen voor het grootste aandeel: brouwerij AB InBev.

Nu we nog maar enkele dagen moeten aftellen tot de eerste vaccins worden uitgedeeld, tonen ook de aandelenspecialisten van Kepler Cheuvreux zich optimistisch. Het grootste analistenteam van Europa is in België relatief klein, maar is wel van plan om alleen maar te groeien.

"We zien zowel Amerikaanse als Europese aandelen verder stijgen in de eerste helft van het jaar", vat de Nederlandse baas Hans Pluijgers het beursplaatje samen voor de komende maanden. De coronapandemie van 2020 is al voltooid verleden tijd voor de financiële markten, die altijd een paar maanden vooruit kijken. De Amerikaanse beurs heeft corona al helemaal verteerd, en dat zou in Europa ook moeten lukken tegen de zomer, denkt het team bij Kepler.

Anders bekeken: de analisten voorspellen dat de Europese beurzen in de komende 6 maanden een kleine 10 procent kunnen winnen. "Die stijging zal gedragen worden door cyclische aandelen, zoals industriële en grondstoffenbedrijven", aldus Pluijgers. "Maar daarna zou die leidende rol moeten uitdoven."

Belgische favorieten

Traditiegetrouw schuift het Belgische team ook enkele favoriete aandelen van eigen bodem naar voren. De verhuurder van zorgvastgoed Aedifica hoort erbij nu de schrik voor mensen om naar een rusthuis of een serviceflat te verhuizen zal beginnen uitdoven. Ook Ahold Delhaize - na de Belgisch-Nederlandse fusie nog altijd beschouwd als "bedrijf van bij ons" - staat al even op het favorietenlijstje bij Kepler.

Enorme schulden

De nieuwkomer is AB InBev, het zwaargewicht van de Brusselse beurs. Als brouwer is het geen cadeau geweest dat bierdrinkers niet konden samenkomen in café's en op feestjes. "Maar ook in de jaren voordien ging de aandelenkoers lager, omdat beleggers na de overname van het Zuid-Afrikaanse SABMiller gefocust waren op de enorm hoge schulden", brengt analist Matthias Maenhaut in herinnering.

"Voor 2021 hebben we hoge verwachtingen. AB Inbev zal met nieuwigheden komen, en de munten van de opkomende landen waar AB InBev heel veel verdient, zouden verder moeten stijgen tegenover de dollar. Dat zal als vanzelf de verhouding tussen winst en schulden draaglijker laten lijken. Een reden voor beleggers om het aandeel een hogere waardering te gunnen." (SWA)

