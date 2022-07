Europees Parlement spreekt zich uit over groen label voor gas en kernenergie

Het Europees Parlement spreekt zich woensdagmiddag in plenaire zitting uit over de vraag of kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden als groene investeringen kunnen worden aangemerkt. Hoe er gestemd zal worden, is moeilijk te voorspellen. Verschillende fracties zijn verdeeld over de kwestie.

Alles draait om het taxonomiebesluit van de Europese Commissie. De taxonomie klasseert economische activiteiten in functie van hun duurzaamheid en impact op het milieu. De Commissie wil op die manier investeringen oriënteren richting activiteiten die niet schadelijk zijn voor klimaat en milieu, in het kader van het traject richting een klimaatneutrale EU tegen 2050. De Commissie besliste in maart via een zogenaamde gedelegeerde handeling om ook gas en kernenergie onder bepaalde voorwaarden in de taxonomie onder te brengen.

De leden van de commissies Milieu en Economische Zaken van het Europees Parlement verzetten zich vorige maand al met een nipte meerderheid tegen het besluit van de Commissie. Daardoor kan het Europees Parlement nu een veto stellen tegen de gedelegeerde handeling, door het bezwaar dat ertegen is ingediend te steunen. Daar is een absolute meerderheid van 353 parlementsleden voor nodig, ongeacht het aantal parlementsleden dat deelneemt aan de stemming.

Morgen moet de plenaire vergadering van het Europees Parlement zich uitspreken. Welke kant het uitgaat, is nog onduidelijk. Verschillende fracties zijn intern verdeeld over de kwestie.

Ecolo en Groen steunen bezwaar

Wat wel duidelijk is, is dat de groenen met ook de Belgische partijen Ecolo en Groen in de rangen het bezwaar zullen steunen. Wellicht is dat ook het geval voor een groot deel van de sociaaldemocratische S&D-fractie. Fractieleidster Iratxe Garcia sprak van een “grote meerderheid” binnen haar groep. “Het debat gaat niet over voor of tegen kernenergie, maar wel over de vraag of ze een groen label kunnen krijgen. We zullen die technologieën uiteraard nog nodig hebben, maar ze zijn niet groen”, zei de Spaanse.

De Belgische sociaaldemocratische Europarlementsleden Marc Tarabella en Marie Arena steunen die visie. Volgens Arena komt de taxonomie nu neer op een vorm van ‘greenwashing’. Ook de Linkse Fractie, met de Belg Marc Botenga (PVDA), zal zich normaal gezien tegen de taxonomie verzetten.

Interne verdeeldheid

Bij de Europese Volkspartij EVP is de interne verdeeldheid groter. De fractie zat gisteren nog samen, maar die vergadering heeft geen uniforme positie opgeleverd. Ook vanavond zou er nog vergaderd worden.

Volgens de Belgische EVP-parlementsleden Benoît Lutgen en Pascal Arimont zal wellicht 40 procent van de fractie zich tegen de taxonomie verzetten, onder wie Lutgen en Arimont zelf. De grootste delegaties uit Spanje, Frankrijk en Polen zullen het besluit van de Commissie allicht wel steunen, net als de Vlaamse CD&V-Parlementsleden. Tom Vandenkendelaere benadrukt dat de groene transitie niet in de weg mag staan van de geopolitieke context en de onzekerheid over de energiebevoorrading op korte termijn. Hij stelt ook dat het groene label voor gas en kernenergie omkaderd wordt met strenge voorwaarden en beperkt is in de tijd.

Bij de liberalen en Macronisten van Renew, de op twee na grootste fractie in het Europees halfrond, stelt voorzitter Stéphane Séjourné dat een meerderheid van rond de 70 à 80 procent van de fractie niet mee zal stemmen met het bezwaar tegen de taxonomie. Maar de Belgische Hilde Vautmans (Open VLD) zal wel voor stemmen, klinkt het.