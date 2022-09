Europees Parlement bezegelt nieuw kader voor minimumlonen

Het Europees Parlement heeft in Straatsburg het nieuwe kader voor minimumlonen in de Europese Unie bekrachtigd. De nieuwe regelgeving verplicht de nationale overheden om na te gaan of het minimumloon in hun land ook fatsoenlijke leefomstandigheden garandeert en om collectieve loononderhandelingen aan te moedigen.

Het vaststellen van een minimumloon blijft een nationale bevoegdheid, maar de lidstaten moeten voortaan nagaan of hun wettelijk minimumloon toereikend is. Ze kunnen het loon afzetten tegen een korf van goederen en diensten, maar ook toetsen aan referentiewaarden. Zo zou het loon minstens 50 procent van het gemiddelde brutoloon en 60 procent van het mediaan brutoloon moeten bedragen.

Volgens Kathleen Van Brempt (Vooruit) halen 17 van de 27 lidstaten de referentiewaarden niet, ook België niet. “In België bedraagt het minimumloon 39,7 procent van het gemiddelde brutoloon en 46,6 procent van het mediaan brutoloon. Voor de allerlaagste lonen in ons land betekent dat een stijging van 10,89 euro per uur naar 12 euro per uur, of omgerekend zo’n 2.000 euro per maand”, meldt Van Brempt.

Het akkoord bepaalt dat de lidstaten de wettelijke minimumlonen minstens om de twee jaar moeten actualiseren. Een uitzondering is voorzien voor landen als België, die werken met een automatische indexering. Zij moeten slechts om de vier jaar updaten.

“Flinke loonsverhoging voor werknemers in Polen en Hongarije”

Daarnaast zet de nieuwe richtlijn sterk in op collectieve loononderhandelingen. Onderzoek wijst immers uit dat landen met een traditie in collectieve onderhandelingen doorgaans minder laagbetaalde werknemers en hogere minimumlonen hebben. Daarom verplicht de richtlijn een nationale regering om samen met de sociale partners een actieplan op te stellen indien minder dan 80 procent van de werknemers wordt beschermd door collectieve onderhandelingen.

Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Finland, Italië en Zweden kennen geen wettelijk minimumloon en leggen de lonen enkel vast via deze onderhandelingen. Zij mogen dat zo houden. Ook in België wordt al veel meer dan 80 procent van de werknemers gedekt. “Dit voorstel moedigt vooral andere lidstaten aan om net zoals België collectief loonoverleg met sociale partners op te starten. Bovendien zullen lidstaten met veel werknemers die aan minimumlonen werken, zoals Polen, Hongarije of Roemenië, hun loon nu flink omhoog zien gaan”, zegt Sarah Matthieu (Groen).

Twee jaar

Over de nieuwe regelgeving had het Europees Parlement voor het zomerreces al een akkoord bereikt met de lidstaten. Dat compromis werd nu in Straatsburg goedgekeurd met 505 tegen 92 stemmen en 44 onthoudingen. Verwacht wordt dat de lidstaten binnenkort eveneens het licht op groen zullen zetten. Ze krijgen vervolgens twee jaar tijd om de bepalingen van de richtlijn om te zetten. In een reactie stelt federaal minister voor Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) alvast dat hij zal waken over de snelheid.

De roep om een Europees initiatief rond minimumlonen was een belangrijk thema in de campagne voor de Europese verkiezingen van 2019. Een jaar later legde de Europese Commissie een voorstel op tafel. “De goedkeuring kon op geen beter moment komen. Nu almaar stijgende energieprijzen en kosten voor levensonderhoud miljoenen Europeanen treffen, zijn adequate minimumlonen belangrijker dan ooit”, zo begroette bevoegd commissaris Nicolas Schmit de stemming.