Europa wil weten hoeveel bitcoins u precies bezit

Het initiatief past volgens de Commissie in het kader van de strijd tegen “het witwassen van geld en belastingontduiking”. De informatie over de bezittingen van Europeanen zal bij verschillende partijen worden verzameld, onder meer bij fondsen, bedrijfsregisters en beurzen.

In het rapport staat te lezen dat “de mogelijkheid om in het register gegevens op te nemen met betrekking tot het eigendom van activa (het totaal aantal bezittingen van een persoon, n.v.d.r.), zoals cryptocurrency’s, kunstwerken, onroerend goed en goud zal worden overwogen”. De Commissie wil met andere woorden alle informatie rond privacy, bezit en registraties in een centraal register samenbrengen.

Kritiek op idee

Hoewel er nog geen concrete plannen zijn en het slechts om een onderzoek gaat, kwam er al felle kritiek op het idee van de Commissie. Vooral in Duitsland klinkt er luid protest. Zo vinden sommigen dat privébezit door het register nog allesbehalve privé zal zijn en overheden zo te veel over hun burgers zullen weten. Bovendien is de reden waarom het register nodig is volgens critici niet helemaal duidelijk en kan het niet enkel gebeuren onder het mom van het tegengaan van witwassen en belastingontduiking. Voorlopig is het echter nog afwachten of het register er zal komen.