Europa maakt 6,3 miljoen euro crisishulp vrij voor Belgische boeren

Omdat Europa voor veel landbouwproducten zelfvoorzienend is, is de voedselbevoorrading er momenteel niet in gevaar - in tegenstelling tot in andere werelddelen. Maar omdat de landbouwsector voor veel producten een netto-importeur is, is hij wel kwetsbaar voor de gevolgen van de oorlog. Zo dreigen hoge kosten de landbouwers voor productie-uitdagingen te stellen en bijgevolg ook de voedselprijzen op te drijven. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) wijst er in die context op dat Oekraïne een belangrijk herkomstland is voor veel grondstoffen, gaande van kunstmest en zaaizaden, tot veevoeders en energiebronnen. Ze vroeg afgelopen maandag, op een vergadering met haar collega's uit de andere lidstaten, al aan de Commissie om met steunmaatregelen te komen.