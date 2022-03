Europa keurt overname Thalys door Eurostar goed

Renoveren? Ja, maar niet voor het klimaat

De hoge prijzen en de krapte in het aanbod schrikken de bouwlustige Belg niet af: hij blijft een baksteen in de maag hebben. Hij wil eigenaar zijn, geen huurder. En renoveren is oké - maar enkel als het goed is voor de portemonnee. Dat blijkt uit het bouwonderzoek van de Confederatie Bouw bij 2.000 Belgen. “Met goeie wil halen we het niet, wel met lagere btw en nog meer premies.”

