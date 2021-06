Europa en Verenigd Koninkrijk hebben akkoord over verdeling visvangst voor dit jaar

Grote bedrijven in Europa moeten bekendma­ken hoeveel belasting ze in welk land betalen: “Mijlpaal voor fiscale rechtvaar­dig­heid”

1 juni Grote bedrijven in de Europese Unie zullen in de toekomst moeten bekendmaken hoeveel belasting ze in welk land betalen. Onderhandelaars uit de EU-landen en het Europees Parlement hebben dinsdagavond een akkoord bereikt over de regels voor de zogenaamde "country-by-country reporting".