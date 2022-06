Eurocommissaris wil geld uit coronaherstelfonds gebruiken voor lng

Europa probeert nu veel minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland, dat in februari Oekraïne binnenviel en de gasinkomsten voor de oorlogskas kan gebruiken. Aangezien Russisch gas voornamelijk via al aangelegde gaspijpleidingen wordt vervoerd, is het stopzetten van de import lastig. Zo is de infrastructuur niet zomaar te vervangen met andere leidingen. Lng kan per schip worden vervoerd en is dus gemakkelijker uit andere landen dan Rusland te importeren.